Аспирин проверят на способность бороться с агрессивным раком

Ученые намерены исследовать аспирин в качестве части потенциальной терапии против агрессивной формы рака груди. Предполагается, что он может безопасно сработать в комплексе с иммунотерапией.

Сейчас в рамках программы Breast Cancer Now Catalyst Program изучается, может ли прием аспирина, который обычно используется в качестве обезболивающего, вместе с препаратом авелумаб для иммунотерапии повысить его эффективность. Речь идет о терапии людей, страдающих раком груди, сообщает Day.Az со ссылкой на News Medical.

Предполагается, что при использовании в комбинации два препарата будут способны спасти сотни жизней.

К тому же аспирин исключительно дешев и производится массово.

Агрессивный рак молочной железы очень плохо поддается лечению. Как правило, без хирургического вмешательства обойтись не удается.