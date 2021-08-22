Иммунолог рассказала о влиянии чеснока и лимона на риск заражения коронавирусом

Врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина в интервью "Пятому каналу" рассказала, как влияет употребление чеснока и лимона на риск заболеть коронавирусом. По ее словам, эти продукты помогут укрепить иммунитет, однако не предотвратят заражения. Кроме того, их чрезмерное поедание может даже навредить организму, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отметила, что чеснок и лимон содержат в себе полезные вещества и витамины, например, фитонциды, которые при ингаляционном воздействии или употреблении внутрь повышают защитные функции слизистых оболочек. "Что касается непосредственного воздействия на конкретные иммунные структуры, эти исследования не проводились. В основном, это именно бактерицидное действие, а не повышение иммунитета", - объяснила она.

Логина напомнила, что раньше врачи советовали во время эпидемий гриппа активно употреблять аскорбиновую кислоту, но в итоге исследования показали, что у тех, кто ее принимал, и тех, кто нет, тяжесть течения болезни оказалась одинаковой. Для нормального функционирования организма человеку следует сбалансированно питаться, в достаточном количестве включать в рацион жиры, белки, не только растительные, но и животные, а также микроэлементы, чтобы поддерживать естественные защитные функции организма.