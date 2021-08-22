Швейцарский профессор прогнозирует появление новых опасных вариантов COVID-19

Ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди прогнозирует появление новых вариантов коронавируса, которые, обладая высоким уровнем заразности, будут способны избегать воздействия на них антител. В интервью, опубликованном в воскресенье в газете SonntagsBlick, он назвал "неизбежной" соответствующую мутацию штаммов "бета", "гамма" и "дельта" SARS-CoV-2, что может значительно осложнить борьбу с пандемией в 2022 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пояснил Редди, штамм "бета", обнаруженный в августе прошлого года в ЮАР, и штамм "гамма", который впервые был выявлен в сентябре в Бразилии, "развили мутации, благодаря которым могут частично избегать воздействия антител". Что касается дельта-варианта, то он "является гораздо более заразным, но до настоящего времени не сформировал" таких мутаций. Ученый заявил, что считает "неизбежным" следующий этап мутации: "бета" и "гамма" "станут более заразными, а "дельта" разовьет способность избегать [воздействия антител]". "Это станет большой проблемой будущего года", - констатировал иммунолог, добавив, что ситуация в 2022 году "может быть еще хуже", чем сейчас. "Если такой вариант коронавируса появится, то мы должны обнаружить его как можно раньше, а создатели вакцин должны будут быстро их адаптировать", - сказал Редди.

Отвечая на вопрос о том, чего ожидать от пандемии коронавируса предстоящей осенью и зимой, профессор заявил, что "это будут трудные шесть месяцев", поскольку контролировать дельта-штамм пока что невозможно, и уровень вакцинации еще недостаточно высок. По его словам, "если существенно не повысить уровень вакцинации, то число случаев [заражения коронавирусом] и госпитализаций вырастет по меньшей мере так же, как в прошлом году". Как считает ученый, если бы сейчас в Швейцарии не было нынешнего охвата населения вакцинацией, превышающего 50%, то "это было бы катастрофическое лето - как в Индии или Бразилии".

По мнению Редди, SARS-CoV-2 обосновался среди людей "надолго". "Вероятно, это продлится годы, и, возможно, до конца нашей жизни", - спрогнозировал он. Ученый подчеркнул, что вариант "дельта" настолько силен, что любой невакцинированный человек при контакте с ним "может стать сверхраспространителем" инфекции. В частности, это относится к детям до 12 лет, которые на настоящий момент в Швейцарии не подлежат вакцинации. Как только будут получены данные о том, что для этой возрастной группы прививки безопасны, "следует начать массовую кампанию вакцинации", считает иммунолог.