Переболевших коронавирусом научились определять по ногтям

Определить, болел человек коронавирусом или нет, можно по его ногтям. Соответствующее заявление сделали ученые из Британской ассоциации дерматологов.

После перенесенной инфекции у пациента на ногтях могут сохраняться заметные горизонтальные линии. Другой признак - наличие углублений у основания ногтя, передает Day.Az со ссылкой на Mirror.

Иногда под ногтями выздоровевших людей остаются красные пятна в форме полумесяца. Кончики ногтей могут иметь оранжевый оттенок.

В некоторых случаях ногти выпадают полностью.

Кроме того, иногда ногти перестают расти после заражения коронавирусом. В этом случае "восстановление" нормального положения дел свидетельствует о выздоровлении человека.

Ранее о проблемах с ногтями у переболевших COVID говорил британский профессор Тим Спектор.

По словам профессора, на отросших "ковидных" ногтях видна белая полоса. Ногти отрастают долго, по этой причине такое последствие может наступить с опозданием. Более того, подобный вид может указывать на травму ногтей, недостаток витаминов, считает эксперт.