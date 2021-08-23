Ученые назвали продукты, снижающие артериальное давление

Положительное влияние богатых флавоноидами продуктов, включая ягоды, яблоки, груши и вино, на артериальное давление связано с разнообразием микробиома кишечника, выяснили ирландские специалисты из Университета Квинс в Белфасте. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Hypertension, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Флавоноиды - соединения, которые важны для метаболизма растений. В организме человека они оказывают антиоксидантное действие, снижают уровни воспаления и влияют на кровоснабжение. Потребление богатых флавоноидами продуктов, включая ягоды, яблоки, груши, чай, шоколад и вино положительно влияет на уровень артериального давления.

Флавоноиды расщепляются микробиомом кишечника - бактериями, обитающими в пищеварительном тракте. Исследователи предположили, что состав и разнообразие этих бактерий могут быть связаны с пользой, которую организм способен получить от флавоноидов.

Ученые использовали данные из сети немецких биобанков PopGen. Они собрали информацию о 904 людях 25-82 лет, оставивших сведения о своем питании, уровне артериального давления, семейной истории болезней и прочих показателях.

Потребление богатых флавоноидами продуктов питания в течение последнего года рассчитывалось на основе анкеты с подробным указанием частоты употребления 112 продуктов. Состав микробиома оценивался по ДНК бактерий, выделенных из образцов стула. Уровень артериального давления измерялся утром натощак, три раза с пятиминутными перерывами.

Оказалось, влияние флавоноидов на уровень артериального давления на 15,2% обусловлено составом микробиоты. Люди, потреблявшие наибольшее количество продуктов, богатых флавоноидами, имели более низкий уровень систолического артериального давления и более разнообразный микробиом.

В частности, употребление около 130 г ягод в день коррелировало со средним снижением уровня систолического артериального давления на 4,1 мм рт. ст., и около 12% этой корреляции объяснялось факторами микробиома кишечника. Употребление 350 мл красного вина в неделю было связано со снижением уровня систолического артериального давления в среднем на 3,7 мм рт. ст., из которых 15% можно объяснить микробиомом кишечника.

Исследователи отмечают, что в будущих исследованиях связи определенных продуктов с уровнем давления и прочими показателями стоит учитывать не только содержание тех или иных веществ в продуктах, но и особенности метаболизма, обусловленные составом микробиоты. Также, несмотря на пользу красного вина, ученые не советуют начинать его пить ради здоровья - есть масса других продуктов, из которых можно получить флавоноиды.