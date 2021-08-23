Доктор Мясников перечислил способы для сохранения здоровья детей

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что предпосылки к появлению болезней, от которых страдают взрослые люди, появляются в детстве. Доктор также рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье ребенка. Его пост появился в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь Мясников посоветовал закалять ребенка. Он отметил, что на детях должно быть на один слой одежды меньше, чем на взрослых. "Летом - максимум два слоя. Зимой - три. Не кутать!" - призвал телеведущий.

Во-вторых, доктор порекомендовал избегать стерильной чистоты, потому что она "препятствует формированию иммунитета". Он также запретил применять антибиотики без назначения грамотного врача. По словам Мясникова, подобные лекарства способны навредить микробиому: неправильное применение может провоцировать появление серьезных заболеваний в будущем.

"Давать ребенку побольше двигаться. Не "таскать" постоянно ребенка по врачам. Обязательно прививать. В обязательном порядке проводить с ребенком регулярные занятия физкультурой (никаких "освобождений")", - продолжил доктор.

Телеведущий также посоветовал родителям строить процесс обучения таким образом, чтобы он не переутомлял ребенка. Заключительный совет врача касался еды. Мясников заявил, что детей нельзя перекармливать.

"Пирожки, конфетки, жирное молоко закладывают вкус ребенка. Ему все равно, что есть. Родители формируют у ребенка пристрастие к жирному, соленому, сладкому и "вкусному", то есть вредному. А это - основа лишнего веса и всех проблем", - сказал врач.