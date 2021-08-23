Доказана эффективность третьей дозы вакцины против коронавируса

Израильские ученые доказали, что бустерные дозы противокоронавирусной вакцины Pfizer-BioNTech обеспечивали в четыре раза большую защиту от инфекции, чем две дозы, для людей в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщает издание The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали эффективность защиты, которую дает третья доза вакцины через десять дней после инъекции. Оказалось, что уровень защиты от серьезного течения заболевания и госпитализации в этом случае был в пять-шесть раз выше. Ранее ученые пришли к выводу, что третья доза может понадобиться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты, так как спустя полгода после прививки иммунный ответ снижается.