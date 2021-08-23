Обнаружено защищающее от большинства вариантов коронавируса антитело

Исследователи из США обнаружили человеческое антитело, которое способно бороться с большинством штаммов коронавируса, в частности со всеми вариантами, вызывающими озабоченность ВОЗ. Статья ученых опубликована в журнале Immunity, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Многие новые варианты коронавируса имеют мутации в белке пепломера, которые позволяют им избегать распознавание и нейтрализацию антителами человека. Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе совместно с коллегами из других научных учреждений США решили выяснить, какие антитела наиболее успешно противодействуют наибольшему числу вариантов SARS-CoV-2. Для этого ученые получили 43 антитела из мышей, которых иммунизировали с помощью введения им ключевого участка белка пепломера - рецептор-связывающего домена.

После этого исследователи оценили, насколько хорошо эти тела предотвращали распространение уханьского SARS-CoV-2 - сначала в чашке Петри, а затем и у мышей. Ученые выбрали две наиболее мощных нейтрализующих частицы и протестировали их против новых штаммов коронавируса - нескольких "безымянных", двух вызывающих интерес вариантов по классификации ВОЗ ("йота" и "каппа") и всех четырех, вызывающих озабоченность ("альфа", "бета", "гамма" и "дельта"). Антитело SARS2-38 нейтрализовало все варианты, притом даже при низкой концентрации. Его "человеческая" версия защитила мышь от "каппа"-штамма и белка пепломера варианта "бета".

Кроме того, ученые установили, что SARS2-38 связывается с уникальным участком белка, с которым не взаимодействуют другие антитела. Этот факт, подчеркивают исследователи, может послужить основой при разработке лекарства на основе комбинации антител.