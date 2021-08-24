Диетолог назвала продукт, который содержит незаменимый для сердца минерал

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, что перловка незаменима для сердечно-сосудистой системы, скелетной ткани и зубной эмали. Поэтому ее необходимо включить в рацион питания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, по ее словам, в перловке есть калий, железо, кальций и ценная аминокислота лизин, стимулирующая выработку коллагена.

"От него зависит состояние нашей кожи и внешнего вида, именно поэтому перловка получила название "каша красоты"", - добавила Кораблева.

Диетолог отметила, что перловка - диетический продукт, в котором содержится мало жиров - 1,1 грамма на 100 граммов. Помимо прочего, у этой крупы отсутствуют какие-либо противопоказания.

"Перловкой не стоит кормить детей до трех лет, а взрослым не стоит переедать, поскольку она провоцирует газообразование. Лучше всего варить перловку не менее 50 минут, а предварительно замочить на ночь", - подвела итог Кораблева.