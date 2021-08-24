Онколог рассказал о жалобе пациентов перед диагнозом "рак желудка"

Главный онколог Минздрава России, академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", заслуженный врач РФ Андрей Карпин ответил в Instagram на распространенные вопросы пациентов, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

В частности, доктор объяснил, стоит ли подозревать онкологию, если появились проблемы с глотанием пищи, и какое обследование необходимо пройти, чтобы исключить появление злокачественной опухоли.

"Как правило, нарушение глотания пищи и воды, а также надо посмотреть, нет ли снижения веса, при раке желудка и раке пищевода вещи очень известные. Кроме того, надо посмотреть, нет ли анемии. Опухоль желудка приводит к анемии. Это косвенный признак того, что может развиваться онкологическое заболевание. По гемоглобину мы видим так называемый симптом малых признаков", - отметил Андрей Каприн.

То есть, снижение веса и уровня гемоглобина, а также проблема с глотанием пищи - признаки, которые должны насторожить.

"Обязательно надо сделать ФГДС", - подчеркнул врач.