Вакцину "Ковивак" модифицируют под новые штаммы

Вакцина от коронавируса "Ковивак" будет усовершенствована для более эффективной защиты, в том числе, от штамма "дельта". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал Айдар Ишмухаметов, генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По его словам, специалисты центра уже выделили коронавирус штамма "дельта" для проведения этих работ.

Ранее в центре имени Гамалеи Минздрава РФ сообщили о модификации вакцины "Спутник V" под штамм "дельта".

"В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", - рассказал глава центра имени Гамалеи Минздрава РФ, академик РАН Александр Гинцбург.