После COVID-19 возможны проблемы с памятью

Пациенты после коронавирусной инфекции жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность, снижение скорости принятия решений, у кого-то эти симптомы проходят за несколько дней, у кого-то длятся месяцами. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает Day.Az.

"После перенесенной инфекции пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания, быстротой принятия решений, отмечают повышенную забывчивость, рассеянность, сонливость, заторможенность. Со временем, по мере восстановления общего состояния организма, эти проявления уменьшаются", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что у одних людей эти признаки проходят быстрее, в течение нескольких дней или недель, у других длятся месяцами - все зависит от конкретного человека, от того, какие у него были сопутствующие заболевания.