Ученые обнаружили способ снизить распространение коронавируса

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) рассказали о способе предотвратить распространение COVID-19 в закрытых помещениях. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Journal of Hazardous Materials, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи отмечают, что из-за циркуляции воздуха соблюдение дистанции в рабочих и учебных помещениях не всегда защищает от коронавируса, который передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем. Специалисты с помощью гидродинамического исследования обнаружили, что правильное расположение перегородок является одним из самых эффектных способов предотвратить распространение респираторных вирусов в закрытом пространстве.

Старший научный сотрудник кафедры "Гидравлика и гидропневмосистемы" Политехнического института ЮУрГУ Афрасяб Хан рассказал, что данное исследование может помочь компаниям поддерживать привычный ритм работы и избежать введения карантинных мер. Отмечается, что в будущем на базе гидродинамических исследований ученые рассчитывают разработать инструкции, которые позволят различным предприятиям и общественным пространствам функционировать в обычном режиме.