Педиатр дал советы по выбору школьного рюкзака
Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов дал советы по выбору школьного рюкзака.
Как передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru, специалист отметил, ранец должен быть удобным и вместительным с жесткой ортопедической спинкой, широкими лямками, жестким дном, а также несколькими отделениями для учебников, тетрадей, бутылки с водой. "Выбирайте его вместе с ребенком, пусть он попробует открыть и закрыть все молнии и застежки", - добавил он. Кроме того, необходимо, чтобы на портфеле были светоотражающие элементы.
Османов обратил внимание и на то, что мебель школьника должна быть удобной, безопасной, многофункциональной, так как от нее зависит правильность осанки и состояние позвоночника. "Руки должны свободно лежать на столешнице, ноги стоять на полу, между коленями и столешницей должно быть достаточно места. У сидящего ребенка не должно возникать напряжение в спине, руках, коленях", - посоветовал он.
Также педиатр дал совет отдать предпочтение однотонным тетрадям и дневникам. По его словам, это будет меньше отвлекать ребенка от учебы.
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