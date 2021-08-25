Иммунолог описала принцип действия нейтрализующего все штаммы COVID-19 антитела

Антитело, обладающее способностью нейтрализовать все штаммы COVID-19, согласно открытию американских ученых, может быть эффективным за счет блокирования белка, который отвечает за проникновение вируса в организм. Принцип действия антитела описала иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Ее слова приводит телеканал "Звезда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Речь идет о возможном варианте именно блокировать тот белок, который способствует проникновению вируса в организм. Антитела можно выработать к любому белку. Какой антиген вводят, к такому антигену и вырабатывается устойчивость", - заявила Логина.

Также она добавила, что это теоретическая схема. Пока результаты исследования не появились в авторитетных изданиях, рано делать выводы.