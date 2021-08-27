Врач предупредила о влиянии коронавируса на почки

Врач-нефролог медицинского центра "Хадасса" Анна Коробкина предупредила о влиянии коронавирусной инфекции на почки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, COVID-19 атакует все органы, в которых присутствует фермент АПФ2, он используется вирусом в качестве рецептора для проникновения в клетки. Она отметила, что эти рецепторы есть в сердце, в подвздошной кишке, в пищеводе, в мочевом пузыре. "В почках их в два раза больше, поэтому почки подвергаются более высокому риску вирусной инвазии. Острая почечная недостаточность может возникать вследствие прикрепления вируса, также тут играют роль гипоксия, тромботические нарушения", - пояснила специалист.

Врач добавила, что острое повреждение почек является одним из факторов смертности от коронавирусной инфекции, особенно при тяжелом течении болезни. При этом пациенты могут и не знать, что у них есть заболевания почек, так как ранее ничего не замечали, а COVID-19 способен резко обострить процессы, которые до этого развивались медленно.

Коробкина посоветовала пациентам, которые лечатся на дому, сдать общий анализ мочи на предмет наличия белка и биохимический анализ крови на уровень креатинина. "В последующем, чтобы исключить воздействие коронавируса на почечную ткань, нужно следить за параметрами свертываемости крови и проводить профилактику тромбозов, ведь тромбы образуются в том числе в почечных сосудах", - отметила она.