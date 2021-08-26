Инфекционист предупредила о влиянии легкой формы COVID-19 на нервную систему

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила россиян о последствиях легкой формы COVID-19. Она рассказала, что даже после перенесенной легкой формы может наблюдаться поражение центральной нервной системы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инфекционист рассказала, что вирус, попадая в организм через нос, способен проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы.

"Поражение ЦНС после перенесенного COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19", - сказала Пшеничная.

По ее словам, вирус также может проникать через гематоэнцефалический барьер - связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, "через дефекты, в которых вирус проникает в головной мозг". Также Пшеничная рассказала, что влияние на работу головного мозга может оказывать кислородное голодание, возникающее при тяжелых формах заболевания. Кроме того, на работу мозга могут также повлиять микротромбозы и патологический ответ иммунной системы, который может индуцировать повреждение нервных клеток и разрушение миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна.