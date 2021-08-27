Названы улучшающие работу мозга продукты

Стимулированию работы мозга могут помочь рыба, орехи, куркума и овощи. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет", передает Day.Az.

По словам диетолога Маргариты Макухи, клетки головного мозга, нейроны, нуждаются в поступлении полезных веществ. Во время учебы, умственной активности и напряженной деятельности их потребность в этих веществах существенно возрастает. Специалист подчеркнула, что сбалансированный рацион является залогом здоровой мозговой деятельности.

Диетолог добавила, что человеку следует употреблять правильные полиненасыщенные жиры, которые содержатся в жирной морской рыбе, орехах, растительных маслах. "Эти вещества способны регулировать холестериновый обмен, принимают участие в метаболизме, имеют высокую питательную ценность для организма в целом и головного мозга в частности", - отметила она.

Макуха подчеркнула, что такие вещества, как магний, цинк и селен, содержащиеся в шоколаде и бананах, способны улучшать память, настроение, концентрацию внимания и работоспособность мозга. "Витамин D важен в формировании скорости реакций и качестве запоминания - он содержится в молоке и морепродуктах", - сказала она.