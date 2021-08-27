Вирусолог рассказал, как самодельная маска спасла его от верной гибели

Главный научный сотрудник НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев рассказал о том, как самодельная маска из ваты и марлевой салфетки спасла его от 100% смертности от натуральной оспы во время вспышки заболевания в Москве в 50-60-х годах прошлого века. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание News.ru.

Зуев рассказал, что ему приходилось работать с зараженными пациентами по пять с половиной часов. В это время он брал у них биологические материалы для тестирования.

"Они на меня кашляли, чихали, плевали. Ну сами понимаете, как человек реагирует, когда ему мазок делают в глотке. Привез материал в лабораторию, а потом выяснилось, что я не был привит. Масок тогда никаких не было, а был кусок ваты, притянутый на затылке марлевой салфеткой. Эта маска меня спасла от заражения натуральной оспой", - поделился вирусолог.

Он добавил, что кроме прочего, ему ввели различные экспериментальные препараты, которые оказались неиммуногенными. При этом от настоящего препарата начиналась "очень бурная реакция".