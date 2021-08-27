Рассказ пережившего COVID-19 в тяжёлой форме

Филиппу Гербелю ( имя изменено) 45 лет. В этом лионском парке он гуляет ежедневно, проходит каждый раз несколько километров. На ногах у него шины, и он передвигается при помощи ходунков, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Филипп перенёс в апреле COVID-19 в тяжёлой форме и несколько дней провёл в коме. Сейчас он страдает диабетом, гипертонией, почечной недостаточностью и галлюцинаторным бредом, который возникает вследствие нарушенного восприятия.

"Когда я попал в больницу, меня быстро погрузили в кому и интубировали. Я провёл в коме 9 дней и ничего об этом периоде не помню. Моя палата находилась в в отделении интенсивной терапии, и когда я там очнулся, у меня во рту была толстая трубка, запястья были привязаны к поручням кровати, чтобы я случайно не вырвал трубку, потому что это был бы конец", - рассказывает Филипп.

До болезни он работал советником по маркетингу, а сегодня выступает за вакцинацию и вскоре планирует опубликовать свой роман, который начал писать в больнице.

"Мы знаем, что вакцинация снижает риск того, что я пережил, примерно в десять раз. Поэтому я говорю себе, что если бы мне сделали прививку, возможно, я бы смог избежать всех этих проблем. И, честно говоря, я не понимаю, почему все не выстраиваются в очередь уже к 7 утра, чтобы вакцинироваться. Это ведь всего два укола с легкими побочными эффектами, а серьёзные побочные эффекты крайне редки", - говорит Филипп.

Его жизнь сейчас превратилась в одну сплошную реабилитацию. Он полон решимости выйти из этого состояния, с которым не хочет мириться. В своей книге Филипп хочет поделиться пережитым, которое позволило ему много узнать о себе, о других и о жизни.