Врач предупредила об опасности похудения для некоторых людей

Нутрициолог BestDoctor, член Российского союза диетологов Мария Волченкова предупредила об опасности похудения для некоторых категорий людей. Ее слова передает агентство Прайм, передает Day.Az .

Врач отметила, что похудение может нести вред здоровью тем, кто имеет в анамнезе анорексию или расстройство пищевого поведения (РПП). По ее словам, при похудении важно учитывать свой текущий вес, и если он находится на нижней границе нормы, то это может быть опасно.

Кроме того, крайне негативное влияние на здоровье могут оказывать несбалансированные диеты, в том числе популярная в России диета Дюкана. Также несбалансированной система питания может стать при выборе экстремально низкой калорийности. "Это может привести к снижению скорости обменных процессов. Не стоит забывать, что при снижении веса важно получать достаточно белка и достаточно хороших жиров", - напомнила Волченкова.