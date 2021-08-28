Доктор Мясников рассказал о пользе вина для борьбы с постковидным синдромом

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе небольших доз вина для борьбы с постковидным синдромом. Его слова передает URA.RU, сообщает Day.Az.

Как пояснил доктор, после острого периода коронавируса у человека остается постинфекционная астения - постоянная усталость - и сопутствующие проблемы. "В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант", - рассказал он. При этом Мясников добавил, что рекомендовать такую меру непьющим людям нельзя.

Врач пояснил, что в небольших количествах вино можно употреблять через неделю после выздоровления. От употребления алкоголя в больших дозах Мясников посоветовал воздержаться. "Для кого-то это может пройти незаметно, а кому-то ухудшить ситуацию", - отметил он, подчеркнув, что алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания.