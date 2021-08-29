https://news.day.az/medicine/1373719.html Инфекционист рассказала о сроках восстановления обоняния у переболевших COVID-19
Инфекционист рассказала о сроках восстановления обоняния у переболевших COVID-19
Профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала ТАСС о периоде восстановления обоняния у переболевших коронавирусом, передает Day.Az.
По ее словам, у некоторых обоняние и вкус восстанавливаются в течение одного-полутора месяцев. Однако у части пациентов этот процесс занимает год и более. При этом длительные нарушения обоняния после COVID-19 чаще всего наблюдаются у молодых женщин.
Как объяснила инфекционист, пожилые люди реже жалуются на подобные последствия коронавируса, поскольку с возрастом у многих снижается чувствительность обонятельных и вкусовых рецепторов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре