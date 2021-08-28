Ученые выяснили, что «дельта»-штамм удваивает риск госпитализации

Ученые из Великобритании проанализировали 43338 случаев заражения коронавирусом и пришли к выводу, что "дельта"-штамм коронавируса удваивает вероятность госпитализации по сравнению с "альфа"-штаммом. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Исследования, проведенные в Индии, показали, что дельта-вариант может быть на 50% более заразным, чем альфа-вариант. В Англии было обнаружено, что возможность повторного заражения для "дельта"-варианта составляет почти 3%, по сравнению с менее чем 2% для "альфа" варианта", - отмечается в исследовании.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования следует учитывать при планировании ресурсов и политики медицинской помощи, особенно в регионах, где распространяется "дельта"-вариант SARS-CoV-2.