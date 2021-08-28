Врач рассказал, какие болезни можно определить по лицу человека

Хирург-онколог Иван Карасев рассказал, какие проблемы со здоровьем можно определить по лицу человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Даже самое незначительное изменение лица может говорить о проблемах со здоровьем. Бледность является симптомом анемии, а желтизна свидетельствует о проблемах печени. Синева на губах указывает на наличие сердечно-сосудистых заболеваний", - заявил он в Instagram.

Специалист добавил, что шелушащаяся кожа лица может быть признаком обезвоживания организма или указанием на наличие серьезных проблем, связанных с работой потовых желез.

По ассиметричному лицу можно определить приближающийся инсульт, преждевременная дряблость кожи нередко бывает при болезнях обмена веществ и желудочно-кишечного тракта, а при выраженных носогубных морщинах нередко страдает толстый кишечник.

"Высыпания - вообще настоящая "карта" болезней. Появление их на лбу может свидетельствовать о проблемах тонкого кишечника, на верхней губе и щеках - толстого кишечника, на висках - проверьте желчный пузырь, проблемная зона на подбородке - повод обратиться к гинекологу", - объяснил Карасев.