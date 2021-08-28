Иммунолог рассказал о плюсах съедобных вакцин

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с "Комсомольской правдой" назвал преимущества съедобных растительных вакцин, передает Day.Az.

В первую очередь эксперт отметил удобство и безболезненность таких препаратов, отсутствие необходимости делать уколы. Кроме того, подобные разработки не требуют затрат на организацию прививочного кабинета, набор медицинского персонала, обеспечение стерильности и иных условий, необходимых для оказания медицинских процедур.

К плюсам съедобных вакцин Крючков также отнес отсутствие расходов на создание особых условий хранения препаратов и дешевизну производства. Он пояснил, что выращивать "вакцинные" продукты выгоднее, чем производить вакцины в специальном оборудовании.

Иммунолог также добавил, что от подобных препаратов побочные эффекты выражены слабее, чем у классических прививок. Кроме того, растения от природы имеют защитные оболочки, из-за чего вакцинный материал фактически попадает в организм в виде биокапсул. "За счет этого необходимые для выработки иммунитета белки не сразу перевариваются в верхних отделах пищеварительного тракта, а проникают глубже, это тоже плюс", - заключил Крючков.