В ВОЗ призвали прививаться и от гриппа, и от коронавируса

Делать прививки от гриппа так же важно, как и от COVID-19, это поможет сообществу решить проблему хотя бы с одним вирусом. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

По ее словам, в прошлом году ВОЗ также рекомендовала вакцинацию против гриппа, хотя случаев заболевания было мало благодаря масочному режиму и изоляции.

"Надо практически защитить себя, защитить население, потому что двойная эпидемия - грипп и COVID-19 - будет очень сложной для системы здравоохранения. И будет очень трудно разобраться, что есть ОРВИ, а что есть COVID-19", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Она добавила, что поэтому очень важно защитить население знакомой вакциной от гриппа, которая исключит хотя бы одно заболевание.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан 19 августа сообщила, что рост случаев тяжелого течения болезни и летальных исходов при заражении штаммом "дельта" коронавируса предотвращает вакцинация. Специалист при этом добавила, что Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости в дополнительных дозах вакцины от коронавируса. ВОЗ внесла "дельта"-штамм в список "вызывающих озабоченность" мутаций COVID-19.