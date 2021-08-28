Исследование показало пользу кофе для сердца

Регулярное употребление 0,5-3 чашек кофе в день снижает риск инсульта среди людей, не страдающих от сердечных заболеваний. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, представленное на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали употребление кофе более 468000 британцев, а также информацию об их здоровье.

Однако ранее исследователи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что морсы, сладкая вода, кофе и чай повышают риск преждевременной смерти у женщин.