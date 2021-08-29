Выяснено отличие антител у переболевших коронавирусом и вакцинированных

Эксперты назвали главные отличия антител у переболевших коронавирусом и привитых, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам главного внештатного специалиста по терапии и врачебной практике Минздрава РФ Оксаны Драпкиной, иммунитет после заболевания больше укреплен и лучше защищает от повторного заражения коронавирусной инфекцией.

"Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое - это вирус только, например, на S-белок", - отметила эксперт.

Ответ со стороны антител после вакцинации меньше. Однако специалист все-таки советует вакцинироваться. Таким образом можно избежать заражения и заболевания.