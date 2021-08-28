Врач рассказал об осложнениях COVID-19, которые можно выявить только при обследовании

Нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем чаще всего являются осложнениями после перенесенного COVID-19. Об этом РИА "Новости" рассказал главный внештатный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, об этих проблемах могут говорить одышка, кашель, боль в груди и учащенное сердцебиение. Если вы наблюдаете у себя эти симптомы, лучше не откладывать медицинское обследование.

"Есть множество и других осложнений, затрагивающих деятельность разных органов, которые могут не давать явных симптомов, но как раз выявляются при обследовании. Коронавирусная инфекция может приводить к мультисистемным нарушениям в организме", - заявил врач.