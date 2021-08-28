Британский вирусолог рассказал, как победить новые штаммы COVID

Профессор молекулярной вирусологии, руководитель лаборатории вирусологии Университетского колледжа Лондона Грег Тауэрс рассказал, что нужно для победы на коронавирусом, а также призвал к международному сотрудничеству в области создания вакцин, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Да, существует риск того, что вирус будет... это новый человеческий вирус, и у него такая адаптация к носителю... Он мутирует и становится сильнее, заражая все больше людей. Он также, несомненно, станет более избирательно реагировать на иммунные реакции. И это может вылиться в то, что на некоторые штаммы вакцина будет неэффективна. Но мы знаем структуру вируса и как он влияет на организм, поэтому обновленная версия вакцины сможет предугадать это, что мы и планируем сделать", - подчеркнул Тауэрс.

По словам доктора, новые штаммы, особенно "Дельта", способны адаптироваться к человеку, что позволяет вирусу лучше передаваться между отдельными людьми. Как полагает доктор, пока не имеется каких-либо оснований, что это способно усугубить само течение болезни.

Тауэрс пояснил, что это в основном связано именно с процессом внедрения вируса в организм человека. Он заметил, что сейчас инфекция быстрее передается и заражает большее количество людей. В этом случае вакцина играет важную роль, так как она используется для подавления новых штаммов вируса.

"Это, знаете ли, новая пандемия. Это новый вирус для человечества, поэтому мы действительно не знаем, что ждет нас в будущем", - считает Тауэрс.

Профессор рассказал, что возможны различные сценарии: в одних вирус становится менее опасным для человека, а в других он приобретает большую патогенность. И невозможно предугадать, в какую сторону пойдет ситуация.

"Эти ребята говорят о варианте "Дельта", например, в сочетании с "мерсом", который представляет собой вирус, перескочивший от птиц к верблюдам и к людям. Но у людей он передается не очень хорошо. Таким образом, идея не самая лучшая, вы можете получить худшие свойства и того и другого: или высокий уровень заболеваний, или высокий уровень передачи", - пояснил Тауэрс.

При этом доктор заявил, что в этом случае самый вероятный сценарий - создание вакцины.

Вакцинация позволяет снизить шансы мутации вируса. Чем больше инфекция поражает людей, рассказывает профессор, тем больше шансов появления новых штаммов. Однако при вакцинации большого количества людей этого удастся избежать.

"С другой стороны, вакцина оказывает выборочное давление, поэтому вирус лучше размножается у людей, которые были провакцинированы. Поэтому нужно сравнивать, на кого вирус оказывает большее влияние. Эмпирическое правило состоит в том, что если вы уменьшите количество вируса посредством вакцинации, вы можете уменьшить гибкость для изменения вируса. Это и есть наша цель", - подчеркнул Тауэрс.

Профессор заметил, что иммунная система человека это больше, чем набор антител. При этом ученые пока не так хорошо понимают взаимоотношения между эволюцией вируса и иммунной системой.

Тауэрс указал на то, что даже если всех людей вакцинировать, то все равно кто-то из них заболеет "Дельтой", поэтому необходимо совершенствовать вакцину и ее эффективность по отношению к новым штаммам.

Доктор полагает, что здесь ключевой момент в вакцинации как можно большего числа людей, потому что у привитых болезнь протекает гораздо легче. Даже если человек попадает в больницу, то он там проведет минимальное количество времени.

"Я думаю, что как никогда важно международное взаимодействие. Мы живем в ту эпоху, когда люди больше хотят говорить о том, что они делают, а не о том, что они сделали. Сейчас очень много дискуссий касаемо проводимой работы. Обычно ученые очень хотят первыми заявить, что они что-то вывели, но сейчас ситуация другая. Нам нужно сотрудничать", - отметил Тауэрс.