Ученые оценили риск госпитализации при «дельта»-штамме коронавируса

У людей, зараженных индийским вариантом коронавирусной инфекции, в два раза выше вероятность быть госпитализированными, чем у тех, кто инфицирован британским штаммом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили специалисты службы общественного здравоохранения Англии (PHE) и Кембриджского университета, их исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Исследование проводилось с 29 марта по 23 мая текущего года. Экспертами были изучены данные 43,3 тысячи пациентов с COVID-19 в Англии. Из них 8,6 тысячи человек были заражены "дельта"-штаммом коронавируса, 34,6 тысячи - "альфа"-штаммом. Средний возраст испытуемых составил 31 год.

Исследование показало более высокий риск госпитализации или обращения за неотложной помощью для зараженных "дельта"-вариантом коронавируса по сравнению с теми, кто заражен британским штаммом. Ученые предупредили, что вспышка индийского варианта COVID-19 среди населения, не вакцинированного от коронавирусной инфекции, приведет к более тяжелой нагрузке на систему здравоохранения.

По данным Sky News, большинство участников не прошли вакцинацию от COVID-19. По словам одного из авторов исследования Гэвина Дабрера, вакцина способна защитить от "дельта"-варианта коронавирусной инфекции, и, так как на этот вариант приходится более 98 процентов случаев инфицирования в Великобритании, "жизненно важно, чтобы те, кто не получил две дозы вакцины, сделали это как можно скорее".