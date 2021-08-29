В Роспотребнадзоре назвали последствия COVID-19 при беременности

Ученые описали случай развития тяжелого порока глаза у младенца, чья мать на пятой-шестой неделе беременности перенесла COVID-19. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Продолжают появляться новые факты о негативном влиянии SARS-CoV-2 на развитие плода. <...> Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности", - сказала она.

Пшеничная уточнила, что порок развития глаза был точно таким же, как после материнской краснухи во время первого триместра беременности.

Эксперт также рассказала, что у некоторых женщин, заболевших COVID-19, случаются преждевременные роды. А у младенцев, которые появились на свет по тем или иным причинам раньше времени, может наблюдаться некоторая задержка в развитии.

"Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно", - уточнила Пшеничная, добавив, что в случае тяжелого протекания болезни у женщины, плод также испытывает гипоксию, а это может оказать негативное влияние на развитие ребенка.