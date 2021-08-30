Врач назвал запрещенные перед прививкой от коронавируса продукты

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов назвал продукты, употребление которых может ухудшить самочувствие после прививки от коронавируса. Он отметил, что употребление углеводов запрещено, поскольку сахар усиливает побочные эффекты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист пояснил, что особая подготовка перед вакцинацией не требуется, однако следует скорректировать питание до и после нее, чтобы избежать последствий для здоровья. Он порекомендовал не переедать и отказаться от потенциально аллергенных продуктов.

Харлов предупредил, что никакой новой пищи перед прививкой пробовать не нужно, нельзя экспериментировать и есть что-то экзотическое, лучше отдать предпочтение привычным продуктам, вплоть до конкретных марок. Переедание также наносит удар по иммунитету.

"Сладкое - это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови. Чем меньше сахара в крови, тем быстрее все пройдет", - добавил врач.

Харлов также отметил, что нужно вдвое сократить употребление фруктов, можно оставить в рационе цитрусовые, банан и виноград. Дыню желательно исключить, поскольку она более аллергенна, чем арбуз. Таких правил важно придерживаться и в течение двух недель после вакцинации, пока организм формирует иммунный ответ, заключил терапевт.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин объяснил, что у людей с хроническими заболеваниями повышенная температура тела после вакцинации от коронавируса может сохраняться в течение длительного времени. По его словам, люди с такими заболеваниями, как артроз, артриты, псориаз или гипертония, могут испытывать определенный дискомфорт после того, как получили прививку от COVID-19. В качестве потенциальных побочных эффектов он назвал температуру 37,1-37,2 или болезненные ощущения в теле.