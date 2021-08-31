Врач объяснил, как действовать после контакта с больным COVID-19

Российский врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов объяснил порядок действий после контакта с больным COVID-19.

Как пояснил специалист, степень риска инфицирования зависит от близости контакта с заболевшим, передает Day.Az.

"Мы можем выстроить линейку, начиная с объятий, поцелуев и прочих вещей и заканчивая общением в масках на расстоянии полтора-два-три-четыре метра. Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы", - объяснил Водовозов.

Терапевт подчеркнул, что вероятность инфицирования после контакта с заболевшим не близится к 100%. По этой причине эксперт не советует сразу идти и делать ПЦР-тест.

"К счастью, для нас коронавирус не настолько заразен, как, например, корь, потому что контакт с коревым пациентом - это почти 100% вероятность заражения для человека, а здесь все-таки цифра отличается ощутимо", - заявил врач.

Специалист подчеркнул, что даже первая доза вакцины от COVID-19 снижает риск заражения.