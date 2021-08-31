Британские ученые определили частоту мутации SARS-CoV-2

Ученые из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует почти раз в неделю. Об этом сообщается в заявлении батского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее считалось, что SARS-CoV-2 мутирует примерно раз в две недели. Согласно новому исследованию Центра эволюции Милнера в Университете Бата и отдела генетики человека совета по медицинским исследованиям Эдинбургского университета, прежняя оценка не учитывает многие мутации, которые произошли в дальнейшем, но так и не были зарегистрированы.

"Принимая во внимание эти отсутствующие мутации, команда оценивает, что истинная частота мутаций вируса как минимум на 50% выше, чем предполагалось ранее", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, если пациент болеет коронавирусной инфекцией более чем несколько недель, вирус может мутировать, что в теории может привести к появлению новых штаммов, как это произошло с альфа-вариантом. Предполагается, что этот штамм возник в результате эволюции вируса внутри человека, который не смог избавиться от инфекции.