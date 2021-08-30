Врачи рассказали о пользе грецких орехов для сосудов

Ежедневное употребление грецких орехов помогает снизить уровень "плохого" холестерина, тем самым защитив сердечно-сосудистую систему, сообщают специалисты из Университетской больницы Барселоны. Подробнее об этом они рассказывают в статье в журнале Circulation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Грецкие орехи - источник омега-3 жирных кислот, полезных для сердечно-сосудистой системы. Более ранние исследования показали, что регулярное потребление грецких орехов связано со снижением уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), избыток которых вызывает жировые отложения в стенках сосудов.

С 2012 по 2016 год исследователи наблюдали за 708 людьми в возрасте 63-79 лет. Половина из них съедала 30-60 г грецких орехов в день, половины выступала в качестве контрольной группы. На втором году наблюдений исследователи проанализировали уровни холестерина и размер и концентрацию липопротеинов. Оказалось, грецкие орехи помогли снизить уровень ЛПНП в среднем на 0,1 ммоль/л, а общий холестерин - на 0,2 ммоль/л. Эффект различался в зависимости от пола - у мужчин ЛПНП снизился на 7,9%, у женщин - на 2,6%.

Общее количество частиц ЛПНП снизилось на 4,3%, малых - на 6,1%. Эти изменения в концентрации и составе частиц ЛПНП связаны с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя снижение уровня холестерина и ЛПНП не было радикальным, результаты показывают, что поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы можно с помощью питания, отмечают исследователи. Даже такая простая мера, как добавление в рацион горсти орехов, уже принесет пользу.