Британские ученые проследили изменение симптомов коронавируса со временем

Британские ученые проследили, как симптомы вызванного коронавирусом заболевания менялись в течение времени. Об этом говорится в исследовании, размещенном на сайте medrxiv.org, на котором печатаются цифровые версии исследовательских документов по медицинской тематике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В рамках подготовки этой работы, профинансированной Минздравом Соединенного Королевства, были изучены досье 27,7 тыс. человек в Великобритании, PCR-тест которых на коронавирус дал положительный результат в промежутке времени с 26 апреля 2020 года до 7 августа 2021 года. Из них какие-либо симптомы проявились в 48% случаях. Группа сравнения включала 457 тыс. человек, которые сдали в общей сложности 3,8 млн отрицательных тестов на коронавирус нового типа. Из этой группы симптомы проявились в 3% случаях.

"Симптомы при положительных результатах [теста на коронавирус] менялись с течением времени, отражая изменения в преобладании того или иного варианта, случайных изменений (например, сезонные патогены или открытие школ), а также программу по вакцинации населения", - говорится в исследовании.

В документе говорится о том, что изначально большинство жалоб были ограничены классической "четверкой" симптомов, описанных на сайте британской Службы общественного здравоохранения - высокая температура, недавно появившийся продолжительный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. В январе 2021 года, когда в Великобритании основным стал вариант "альфа", пациенты в основном жаловались на потерю обоняния и вкуса.