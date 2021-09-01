Ученые рассказали о связи последствий COVID-19 и хронической усталости

Американские ученые выявили взаимосвязь между осложнениями после перенесенного COVID-19 и хронической усталостью. Об этом говорится в исследовании ученых Университета Джона Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В обоих случаях организм реагирует на продолжительный стресс. Ученые предполагают, что и синдром хронической усталости (ME/CFS), и "длинный COVID-19" связаны с лежащими в их основе биологическими отклонениями.

"Одна подгруппа PASC - это синдром, называемый "длинным COVID-19". Он напоминает миалгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости (ME/CFS). ME/CFS - это изнурительное состояние, которое вызывается вирусными и бактериальными инфекциями и приводит к многолетним симптомам: глубокой усталости, недомоганию после физической нагрузки, небодрящему сну, когнитивным нарушениям и обморокам после резких движений", - говорится в исследовании.

Ученые предполагают, что окислительно-восстановительные нарушения вторичны по отношению к инфекции SARS-CoV-2. То же самое может быть верно и для тех пациентов с синдромом хронической усталости, чья болезнь началась с инфекционной стадии.

По словам исследователей, понимание сходств PASC и ME/CFS может позволить разрабатывать новые терапевтические средства против постковидного синдрома.