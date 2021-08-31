Министр здравоохранения России предупредил о высоком риске смерти после перенесенного ковида

Риск смерти остается высоким на протяжении шести месяцев после перенесенного ковида, заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

В том числе у человека возможно появление различных осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы. Мурашко подчеркнул, что именно пациентам, уже перенесшим ковид, в первую очередь важно пройти углубленную диспансеризацию.

По словам министра, сейчас уже сформированы списки людей, которым будет предложено пройти диспансеризацию. Страховые компании и медицинские организации уже начали их приглашать.

Расширенная диспансеризация с целью выявления осложнений после перенесенного коронавируса и дальнейшего лечения началась в регионах РФ с 1 июля. При этом ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в разных регионах она будет проходить по разному, в зависимости от эпидемиологической ситуации.