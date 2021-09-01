Иммунолог назвал идеальную температуру для борьбы с вирусом

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал идеальную температуру для борьбы с вирусом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, повышение температуры является частью защитной реакции организма на проникновение инфекции. Он отметил, что работа иммунной системы определяется цитокинами - молекулами, которые выделяются в тот момент, когда активируются клетки иммунной системы. "Иммунная система реагирует на вирусы или бактерии, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и организм получает сигнал, что нужно поднять температуру, потому что идет борьба с инфекцией", - пояснил Болибок.

Иммунолог подчеркнул, что ферментные системы бактерий и генетический аппарат вирусов работают при определенной температуре. И когда она поднимается, этим микроорганизмам становится труднее размножаться. Если у человека не повышается температура при ОРВИ, значит, его иммунная система фактически не реагирует на инфекцию.

При этом избыточная реакция этой системы тоже может быть опасной. "Когда цитокинов выделяется слишком много, возникает так называемая гиперпиретическая реакция - температура уходит далеко за 39-40 градусов", - сказал врач. Он отметил, что такое повышение температуры плохо влияет на работу внутренних органов.

По словам Болибока, идеальной является температура, при которой организм эффективнее всего борется с вирусом - это от 37 до 38,5.