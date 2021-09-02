Ученые назвали один из «ночных» симптомов рака крови

Исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK назвали повышенное потоотделение во время сна одним из признаков рака крови. Об этом сообщает Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что если постоянная сильная ночная потливость вынуждает вас сменить одежду, то это является первым признаком того, что следует обратиться за медицинской помощью.

Исследователи провели опрос среди двух тысяч пациентов с лейкемией. Из них 31% указал, что для них ночная потливость является одним из симптомов, который был выявлен перед постановкой диагноза.

Издание уточняет, что повышенное потоотделение при онкологическом заболевании является попыткой организма бороться с болезнью.