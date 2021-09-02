Ученые нашли в воздухе вещества, способные вызывать рак

Ученые Род-Айлендского университета в США заявили о том, что воздух, которыми люди дышат дома, в школах и на работе, может быть загрязнен вредными химическими веществами. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Environmental Science & Technology Letters, передает Day.Az.

В ходе исследований ученые проанализировали воздух в нескольких комнатах детского сада, одного дома, кладовой магазина одежды в Калифорнии, двух магазинов ковров, двух лабораториях, пяти офисах, одной классной комнаты, одного складского помещения и лифта в Университете штата Род-Айленд.

Выяснилось, что во всех этих местах были найдены пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), синтетические фторорганические химические соединения, загрязнители, которые могут становиться причиной проблем со здоровьем, в том числе рака, бесплодия и др. ПФАС широко используются при обработке различных изделий на производстве, они устойчивы в окружающей среде.

Концентрация этих веществ была выше в помещениях детского сада и университета, чем в складском помещении магазина с верхней одеждой. Однако самая высокая концентрация ПФАС была обнаружена в магазинах ковров. Эти вещества содержались в средствах, которые использовали для защиты ковров от воды и загрязнений.

По словам ученых, существуют и другие предметы, которые могут выделять летучие ПФАС в воздух помещения, в том числе одежда, обувь, строительные изделия и мебель. Снизить уровень содержания ПФАС в воздухе можно, заменив ковры, мебель, одежду и другие вещи, обработанные этими химикатами, однако они еще используются на производстве, отметили специалисты.