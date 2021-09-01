Иммунолог заявил об окончании пандемии к 2024 году

Пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году. Об этом в беседе с URA.RU заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше", - сказал он.

Крючков добавил, что за этот период времени необходимо снизить смертность и сократить возможность для мутаций вируса. Это позволит контролировать ситуацию с пандемией.

По его словам, опыт прошлых лет показывает, что для полного завершения пандемии требуется 2-3 года. При этом скорость этого процесса зависит, прежде всего, от темпов образования коллективного иммунитета.