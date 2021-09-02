Инфекционист рассказала о наиболее эффективной защите от COVID-19

Еще рано говорить об эффективности той или иной вакцины, заявила ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская в среду, 1 сентября, в интервью Обозревателю, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Они не защищают от инфекции, а только предотвращают тяжелое течение болезни в случае заражения", - подчеркнула она.

Голубовская отметила, что лучше всего от инфекции защищает природный иммунитет, у него есть преимущества над вакцинацией.

Она подчеркнула, что у вакцинированных людей риск повторного заражения в 13 раз больше, чем у переболевших.

"Естественный иммунитет дает лучшую защиту, чем вакцинация. Миллионами лет отработанные взаимодействия микро- и макроорганизма позволяют нам инфицироваться ежедневно многими возбудителями даже без признаков какого-либо недомогания. Исследователи из Израиля подтверждают, что именно перенесенная инфекция дает мощный и устойчивый иммунитет: в дважды вакцинированных риск повторного заражения в 13 раз выше, чем у переболевших", - пояснила профессор.

Также медик добавила, что вакцинированные люди могут переносить инфекцию.