Британские медики выявили симптомы COVID-19 у детей спустя месяцы после лечения

Примерно каждый седьмой ребенок испытывает постоянные симптомы коронавируса спустя три месяца после выздоровления, заявил педиатр из Института детского здоровья UCL Теренс Стивенсон (Terence Stephenson), пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медики Университетского колледжа Лондона обследовали семь тысяч детей в возрасте от 11 до 17 лет. У половины исследуемых с января по март 2021 года результаты теста на ПЦР оказались положительными. Их данные сравнили с группой такого же размера, у которой в тот же период регистрировали отрицательные результаты.

14 процентов пациентов (каждый седьмой опрошенный), излечившихся от COVID-19, страдали от трех или более стойких симптомов через три месяца. Около семи процентов детей (каждый 14-й ребенок) рассказали, что замечают у себя пять или более признаков коронавируса. Среди самых распространенных "остатков" заболевания оказались головные боли и усталость. При этом тяжелых последствий COVID-19 среди подростков эксперты не выявили.

Педиатр Стивенсон отметил, что найденные закономерности "успокоили его", так как в группе подростков коронавирус имеет менее серьезные последствия, чем у взрослых. По его словам, распространенность длительного течения коронавируса среди детей "в целом лучше, чем ученые могли предположить".