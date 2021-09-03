Стал известен скрытый симптом коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что при заболевании коронавирусом у пациентов снижается уровень гемоглобина и увеличиваются показатели ферритина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жемчугов назвал уменьшение уровня гемоглобина самым неявным симптомом COVID-19. Специалист объяснил, что вирус "выбивает" из гемоглобина железо. Этот показатель является скрытым, поскольку его можно обнаружить только при лабораторных исследованиях анализов крови.

Однако при пониженном уровне гемоглобина увеличивается количество ферритина. Молекулы этого соединения "пытаются поймать" железо, что отражается на содержании гемоглобина.

Медик также рассказал о других симптомах коронавируса, которые могут проявляться у заразившихся пациентов. Среди них разнообразные сыпи, пузырьки на ладонях и подошвах.

"Бывают боли в суставах. Был у меня пациент, который кроме боли в суставах ничего не предъявлял. Как оказалось, все-таки перенес COVID-19", - заключил Жемчугов.

Ранее россиянам перечислили самые опасные симптомы постковидного синдрома. К ним иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отнес резкие головные боли, головокружения, локальные неврологические симптомы (онемение рук и ног), а также сильно выраженные боли в животе и ногах.