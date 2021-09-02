Ученые зафиксировали увеличение скорости мутирования коронавируса

Коронавирус может мутировать значительно быстрее, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании. Статью с исследованием опубликовал научный журнал Genome Biology and Evolution, передает Day.Az.

По словам одного из авторов, профессора Университета Бата Лоренса Херста, результаты работы говорят, что, хотя скорость мутирования высока, вероятность того, что SARS-CoV-2 будет мутировать в организме заболевшего, не очень велика.

Ученый уточнил, что ранее ученые полагали, что в коронавирусе мутации появляются примерно раз в две недели. По мнению специалиста и его коллег, речь шла только об "успешных" мутациях. А варианты, не дававшие вирусу выжить в организме пациента, не попадали в фокус исследований.

Если учитывать и эти мутации, можно говорить о том, что геном SARS-CoV-2 может меняться со скоростью, которая на 49-67% выше, чем считалось раньше.

Результаты нового исследования могут помочь при оценке скорости распространения COVID-19, а также понимания механизма, который использует патоген для избежания действия вакцин, направленных на его уничтожение.