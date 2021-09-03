В России улучшили универсальное лекарство от рака

Ученые Томского политехнического университета сумели сделать лечение рака радиоактивным актинием-225 на 40 процентов более эффективным. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Они разработали особую наноупаковку, которая защищает организм от токсичных продуктов распада изотопа актиния в 6-10 раз лучше аналогов. Этот изотоп считается перспективным радиофармпрепаратом для лечения различных форм рака. Однако его применение осложняется тем, что при распаде образуются токсичные дочерние изотопы, франций-221 и висмут-213.

Томские ученые предложили упаковывать изотоп в полимерно-белковую капсулу. Они подсчитали, что это поможет задержать токсичные изотопы и значительно повысить терапевтический эффект актиния-225. Упаковка же растворится лишь после того, как франций-221 и висмут-213 внутри нее распадутся до неопасных изотопов.