Инфекционист предупредил о смертельном риске заражения гриппом и коронавирусом

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров предупредил, что заражение гриппом и коронавирусом одновременно смертельно опасно. Его слова передает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"По опыту могу сказать, что микст-инфекция ни к чему хорошему не приводит, одно будет усиливать другое, резко утяжелит течение болезни и, соответственно, повысит летальность", - рассказал Никифоров. Поэтому вместе с вакцинацией от коронавируса стартует кампания против гриппа. Это поможет исключить комбинацию двух вирусов одновременно, объяснил он.

Однако специалист подчеркнул, что официальных данных о последствиях перекрестного заражения гриппом и COVID-19 в России пока нет. По его словам, в прошлом году прививочная кампания против гриппа прошла достаточно хорошо, поэтому случаев заболевания практически не было.